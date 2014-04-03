Фото с сайта www.youtube.com Фото с сайта www.youtube.com Живой концерт известной казахстанской эстрадной и джазовой певицы состоится во Дворце Республики 9 апреля, сообщает "Сезон". Наряду с популярными песнями со сцены прозвучат мировые хиты, песни собственного сочинения Жанны Орынбасаровой, молодых казахстанских композиторов, ожидается ряд премьер. На концерте певицу поддержит эстрадно-симфонический оркестр под управлением музыканта, композитора, аранжировщика и выдающегося дирижера Артура Оренбургского. Кроме того, участие в мероприятии примут звезды казахстанской эстрады - Роза Рымбаева, Сундет Байгожин и др., ритм-группа и брасс-секция в лице преподавателей и студентов КазНаи им.Жургенова, а также струнная группа и деревянные духовые - друзья и единомышленники певицы. Отметим, что творческий опыт Жанны Орынбасаровой насчитывает уже 20 лет. За это время певица успела завоевать статус заслуженного деятеля РК, дипломанта республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат» и лауреата международного конкурса «Азия Дауысы». Жанна Орынбасарова ведет большую гастрольную деятельность: помимо Казахстана она также дает сольные концерты в России, Белоруссии, Греции, Болгарии, Германии.