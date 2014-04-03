Фото с сайта www.dni.ru Фото с сайта www.dni.ru В новой группе "ВИА Гра", продюсером которой является Дмитрий Костюк, произошли кадровые перестановки. Девичий коллектив покинула блондинка Даша Медовая. Причиной ухода артистки стало увольнение певицы из-за внезапной смены имиджа, сообщает "Дни. ру". На днях стало известно, что "ВИА Гру" покинула основная солистка сексуального трио – блондинка Даша Медовая. Об этом сообщила сама певица. Однако что именно стало причиной ухода, артистка предпочитала не говорить, отделываясь общими фразами, мол, хотела изменить жизнь, начать все заново. На самом же деле, как утверждает Heat.ru, причиной ухода Медовой из группы стала внезапная кардинальная смена имиджа. Девушка не поставила в известность продюсера коллектива о том, что решилась на смену своего образа: неожиданно Даша состригла свои роскошные светлые локоны, решившись на радикальную стрижку "под мальчика". С новой стрижкой Даша Медовая пришла на одно из светских мероприятий, своим внешним видом буквально шокировав не только многочисленных поклонников, но и представителей прессы. Новый образ Медовой пошел в разрез с имиджем, который для солисток "сексуального женского поп-трио" предусматривают законы шоу-бизнеса. По рассказам близких друзей Даши, после разговора с продюсером Дмитрием Костюком, Медовая сообщила, что меняться не собирается и на своей страничке в социальных сетях официально подтвердила, что больше не работает в "Виа Гре". Напомним, что лишь в октябре продюсер Дмитрий Костюк презентовал новый состав одного из самых сексуальных девичьих коллективов отечественной сцены – группы "ВИА Гра". Костюк решил идти проторенным путем, ничего принципиально нового в состав группы не внося: "ВИА Гра" состояла из блондинки, брюнетки и рыженькой. Девушек звали Даша Медовая, Даша Ростова и Айна Вильберг соответственно.