Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 23 февраля
В регионах ожидается погода без осадков.
2025 жылы Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровты дайындауға қанша қаражат жұмсалды?
Туризм және спорт министрлігі өткен жылы чемпионның дайындығы үшін қанша қаражат жұмсалғанын жіпке тізді.
В Казахстане оцифруют более 500 км оросительных каналов
Министерство водных ресурсов и ирригации запускает масштабную цифровизацию ирригационной системы страны. В этом году автоматизируют 86 канал...
Жительница ЗКО пыталась купить права и потеряла 385 тысяч тенге
Мошенница из Уральска обещала водительские удостоверения без экзаменов.
Алаяқтар азаматтарды алдаудың жаңа айласын тапқан
Ұлттық банк сақтық шараларын еске салды.
Санврачи ЗКО напомнили, как безопасно заказывать еду через интернет
Санитарные врачи подчёркивают, что соблюдение этих правил поможет снизить риск пищевых отравлений и сделать питание безопаснее.
Порывистый ветер прогнозируют синоптики на западе Казахстана 22 февраля
Также ожидается туман.
145 адамды қар құрсауынан құтқарған
Аман қалған адамдардың 17-сі бала екен.
БҚО-да жүк көліктері шекарада ұзын-сонар кезекте тұр
Жүк көліктері «Сырым» өткізу пунктінен өте алмай тұр.