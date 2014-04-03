Фото с сайта http://fr.uefa.com Фото с сайта http://fr.uefa.com Адильбек Джаксыбеков назначен Государственным секретарем Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. До этого Джаксыбеков возглавлял министерство обороны. На посту государственного секретаря он сменил Карима МАСИМОВА, который совмещал эту должность, будучи главой администрации президента. Ранее госсекретарем был Марат ТАЖИН, который в настоящее время является послом Казахстана в России. Вчера, 2 апреля, теперь уже экс-премьер-министр Серик АХМЕТОВ подал в отставку. Позже глава государства предложил на эту должность кандидатуру Карима МАСИМОВА. В свою очередь, мажилисмены единодушно проголосовали за назначение Масимова на пост премьера Казахстана.  