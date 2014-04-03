Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Ахметов сменил на этой должности Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА, который назначен государственным секретарем Казахстана. Ахметов занимал должность премьер-министра с 24 сентября 2012 года. С января 2012 года - первый заместитель премьер-министра РК, с ноября 2009 года - аким Карагандинской области. Ахметов родился 25 июня 1958 года, уроженец Карагандинской области. С 2001 года работал акимом города Темиртау, затем первым заместителем акима города Астаны, заведующим государственной инспекцией управления организационно-контрольной работы и кадровой политики администрации президента РК, председателем правления союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен", министром транспорта и коммуникаций РК, заместителем премьер-министра. Вчера, 2 апреля, теперь уже экс-премьер-министр Серик АХМЕТОВ подал в отставку. Позже глава государства предложил на эту должность кандидатуру Карима МАСИМОВА. В свою очередь, мажилисмены единодушно проголосовали за назначение Масимова на пост премьера Казахстана.