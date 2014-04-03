Атырауская область более чем интересна для иностранных инвесторов, отметил в своем приветственном выступлении. - Регион сотрудничает в различных сферах с более чем 50-тью странами мира. В области работает более 900-от компаний с участием иностранного капитала. Это 160 тысяч рабочих мест. От них в прошлом году поступило 1 триллион 700 миллиардов тенге налогов. В рамках карты индустриализации в области реализуется 34 инвестиционных проекта на сумму 1 трлн 4 млрд тенге. Это обширный спектр производства от фармацевтики и химической промышленности до тяжелого машиностроения и АПК. В рамках СЭЗ планируется создание около 300 производств по глубокой переработке углеводородного сырья, - сообщил аким области. Атырауский регион на сегодня является безусловным лидером в республике по количеству привлеченных инвестиции, так согласно данным агентства по статистике, инвестиции в основной капитал составили 17,1% от общереспубликанских, и ушли именно в Атыраускую область. По внешним инвестициям 34% внешних инвестиций пришли в Атыраускую область. - Нужно в первую очередь понимать, что инвестиции приходят в регион. В этом плане Атырауская область - это лидер. Замечательно, что область очень серьезно относится к этому вопросу, здесь создан центр обслуживания инвесторов. Здесь создана необходимая вся инфраструктура, которая призвана решать проблемы иностранных инвесторов. И поэтому мы видим, что 34% - показатель тех инвестиций, иностранных, которые пришли за 2013 год в Атыраускую область. И этот форум, в первую очередь, призван для того, что бы открыть эти двери, показать, как легко войти, как легко работать в этой области. И мы призываем, чтобы все регионы присоединились к этой работе. На этот год, хочу уверить вас, практически в каждом регионе пройдут подобные форумы, - отметил. По итогам форума было подписано 15 меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве на сумму более чем 19 млрд. тенге в сферах зеленой экономики, АПК и машиностроения.