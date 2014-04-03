Фото с сайта 7days.ru Фото с сайта 7days.ru Постепенно 14-летняя Маша Кончаловская выходит из комы: организм девочки положительно реагирует на внешние раздражители, сообщает Top news. Состояние дочери Кончаловского на 3 апреля 2014 вселяет оптимизм. Ещё недавно её звёздные родители стояли перед страшным выбором - отключать ли девочку от аппаратов жизнеобеспечения, как вдруг Маша начала положительно реагировать на внешние раздражители. Медики заявляют, что у Марии Кончаловской начало восстанавливаться дыхание, также у неё улучшилась работа сердечно-сосудистой системы, что явно свидетельствует о борьбе организма с коматозным состоянием. При этом врачи отмечают движение её глазных яблок и благоприятные сдвиги в психике, что говорит о восстановлении мозга девочки, сообщает издание "Папарацци". Дочь Кончаловского и Высоцкой будет проходить восстановительный курс дома Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая не скрывают радости по поводу улучшения состояния Маши Кончаловской. В частности известный режиссер в хорошем настроении был замечен 1 апреля 2014 года в Москве на вручении премии лучшим российским актерам.Известно, что как только Маше будет разрешено покинуть больницу, родители переведут её в дом, где она будет проходить восстановительный курс. Некоторые СМИ отвечают, что поскольку пока не существует специальных лекарств для восстановления Маши Кончаловской, её родители будут использовать все возможные методы, в том числе знания Юлии Высоцкой о здоровом питании. Звезда кулинарных программ сможет самостоятельно подготовить для девочки диету, которая поможет ей как можно скорее восстановиться. Также, вероятно, дочь Кончаловского начнёт заниматься спортом, однако интенсивность нагрузок будет зависеть от её состояния. В свою очередь, для того, чтобы мышцы девочки быстрее вошли в тонус, её необходимо будет делать лечебный массаж. Напомним, дочь Кончаловского разбилась в ДТП во Франции 12 октября 2013 года. Её экстренно доставили в больницу, где она находится в реанимационном отделении в состоянии комы вот уже более 5 месяцев.