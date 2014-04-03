Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Напомним, разбойное нападение на пенсионерку в селе Озерное произошло примерно в 6.30 часов 28 декабря. ТАЖИБАЕВА Орынганым апа подоила коров и отправила мужа в город продавать молоко. Сама стала мыть посуду в доме, когда кто-то незаметно подошел к ней сзади и закрыл лицо. - Я была на кухне. Меня потащили в спальню, бросили на кровать и стали избивать, - вспоминает бабушка. - Я им говорю: «Что же вы делаете? У вас, что, родителей нет?!». Они стали бить меня еще больше. В это время один стал шарить по дому, искать ценные вещи, а второй находился возле меня и требовал сказать, где деньги. По словам женщины, буквально за неделю до разбойного нападения на их дом они отпраздновали 70-летие супруга Бектемиса. Видимо, грабители хорошо знали семью и требовали денег, подаренные имениннику. О том, что грабители хорошо знали семью, говорит и тот факт, что в доме кроме 65-летней хозяйки дома, находился и ее внук. Он спал в дальней комнате. Кроме того и то, что хозяин уезжает в город не каждый день. Грабители забрали у пенсионеров около 500 тысяч тенге. Женщине связали руки и ноги, рот заклеили скотчем, а сами ушли. - Они не включали в доме свет, ходили бесшумно, практически не разговаривали между собой, - говорит Орынганым-апа. - Оба были в одинаковых белых комбинезонах, в масках с прорезями для глаз и рта. У них с собой был нож, и, кажется, еще электрошокер. По подозрению в данном преступлении полицейские задержали двух мужчин, сообщила пресс-служба ДВД ЗКО. Один из которых 48-летний житель соседнего села Дарьинск. Он дальний родственник потерпевших, прекрасно знал об их предпринимательской деятельности, завидовал их материальному благополучию и из корысти спланировал и организовал это нападение. Второй нападавший 30-летний житель Уральска работал на одном из СТО города. Именно он взял с работы белые спецкомбинезоны для совершения разбоя. С места происшествия их увёз в город брат одного из нападавших на своей автомашине «Фольксваген-Пассат», где они поделили награбленные деньги и планировали новые преступления. 2 апреля все участники разбойного нападения были задержаны сотрудниками криминальной полиции ДВД ЗКО и Приурального отдела полиции.