Иллюстративное фото с сайта kochegarka.com.ua Иллюстративное фото с сайта kochegarka.com.ua Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 2 апреля наше управление отказалось регистрировать внеплановую проверку земельной инспекцией одного из ТОО области, - рассказывает старший прокурор управления комитета по правовой статистике и специальным учетам по Актюбинской области Адал УТЕГЕНОВ. – По указу президента со 2 апреля 2014 года по 1 января 2015 года в стране объявили мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Аналогичный мораторий действовал в Казахстане в 2003, 2008 и 2009 годах. До вчерашего дня все госорганы обязаны были самостоятельно прекратить начатые и незавершенные проверки. По сведениям Адала УТЕГЕНОВА, в области есть факты, когда некоторые лица под вымышленными именами для препятствия развития бизнеса пишут необоснованные жалобы на предпринимателей, создают почву для внеплановых проверок. Комитет по правовой статистики ввел так называемую «Систему информационного обмена правоохранительных и специальных органов». В ней аккумулируется более 60 баз данных госорганов. В результате устанавливается, аноним писал жалобу или нет. Если ваш бизнес проверяют и сегодня, когда начался мораторий, вы можете подать жалобы в прокуратуру или в суд с требованием признать проверку недействительной или прекратить. Пожаловаться на незаконные проверки малого и среднего бизнеса можно по телефонам доверия комитета по правовой статистике и специальным учетам по Актюбинской области: 96-90-70 или 21-78-91, направить SMS по телефонам 1414, 1012, отправить заявление в электронном формате на веб-портал генеральной прокуратуры www.prokuror.kz. Кроме того, на портале www.service.pravstat.kz в разделе «Регистрация проверок «Опора бизнеса» есть возможность проверить зарегистрирована ли пришедшая к вам проверка в комитете по правовой статистики.