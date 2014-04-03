- Палата предпринимателей области совместно с государственными органами, которые взаимодействуют с субъектами предпринимательства, приняли решение практиковать регулярный прием предпринимателей в формате «День открытых дверей», - рассказал. - Палата предпринимателей ЗКО уже согласовала с заинтересованными государственными органами график приема предпринимателей на первое полугодие 2014 года. Это значит, что, согласно утвержденному графику, представитель того или иного государственного органа будет проводить прием предпринимателей, но не в своих стенах, а на площадке региональной палаты. Данный график будет размещен на сайте Национальной палаты предпринимателей:Желающие попасть на прием предприниматели могут записаться по адресу: г.Уральск, ул. Темира Масина, 67, или по телефонам: 24-30-86, 24-30-93.