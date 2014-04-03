Фото с сайта rus.azattyq.org
Дарига Назарбаева избрана руководителем фракции «Нур Отан» в парламенте, сообщает в своем твит-аккаунте Мухтар Тиникеев. «Руководителем фракции партии Нур Отан в Парламенте избрана Д.Назарбаева», - говорится в сообщении.
Кроме того, по его сообщению, на заседании фракции внесена кандидатура на пост Спикера Мажилиса парламента РК - К. Жакупова, вице-спикером предложена кандидатура Д.Назарбаевой, сообщает zakon.kz
.
Назарбаева Дарига Нурсултановна
Последняя должность: Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке
Дата рождения: 07.05.1963
Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Темиртау
Владение языками:
· Казахский, русский, английский, итальянский, частично немецкий
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985),
Историк
Научные звания, степени, деятельность:
· Аспирантура Московского государственного университета (1990-1991);
· Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года» (1991);
· Доктор политических наук, тема диссертации: «Демократизация политических систем стран СНГ: опыт, проблемы, приоритеты» (1998);
· Академик Академии журналистики Республики Казахстан, Академик Международной академии телевидения и радио (2002);
· Член-корреспондент Международной экономической академии «Евразия» (1997)
Трудовой стаж
· Вице-президент Детского благотворительного фонда «Бобек» (1992-1994);
· Вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» - директор Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (1994-1995);
· Генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство «Хабар» (1995-1998);
· Президент ЗАО «Агентство «Хабар» (07.1998-03.2001);
· Председатель Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар» (03.2001-11.2004);
· Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (с 2007)
Прочие должности:
· Президент Евразийского центра стратегических исследований;
· Президент Федерации спортивной гимнастики Республики Казахстан (1998-2003);
· Президент фонда «Общественная защита»;
· Президент фонда «Казахстанская реклама» (1996);
· Председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана;
· Председатель Совета директоров ОАО «Нурбанк» (2002-2003);
· Председатель наблюдательного совета Международного института современной политики (с 10.2003);
· Председатель попечительского совета блока «Выбор молодых» (с 10.2002);
· Вице-президент Евразийской телевизионной академии;
· Член правления Международного совета Национальной академии телевизионных искусств и науки (Нью-Йорк, США);
· Член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO;
· Вице-президент Всемирной ассоциации русской прессы;
· Член Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005);
· Член Совета директоров АО «Нурбанк» (согласовано с АФН - протоколом № 278 от 17.10.2007) (07.2007-06.2010)
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии «Асар») (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (с 18.01.2012), Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке(с 20.01.2012)
Партийная принадлежность:
· Председатель ОО «Асар» (2003-2004), Председатель партии «Асар» (партия объединилась с НДП «НурОтан») (2004-2006);
· Член Политсовета Народно-Демократической партии «Нур Отан», заместитель Председателя НДП «Нур Отан» (04.07.2006-04.07.2007)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена «Құрмет» (2004), «Парасат» (2004);
· Почетный знак «За реальный вклад в «Диалог культур» (12.11.2008);
· Кавалер французского Ордена искусств и литературы (Ordre des Arts et des Lettres) (Франция, 09.04.2009)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор книг «Демократизация политической системы СНГ» (1997), «Взаимодействие стран-членов СНГ и проблемы интеграции» (1998), «На пути к демократии» (1998), «СМИ и проблемы демократии» (1998), «Содружество Евразия» (2000), «Геополитика и евразийство» (2002).
· Автор CD «Но я Вас все-таки люблю...» (2002)
· Автор DVD «Если б не было войны» (2010)
Как правильно выбрать летние шины