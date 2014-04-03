Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Дарига Назарбаева избрана руководителем фракции «Нур Отан» в парламенте, сообщает в своем твит-аккаунте Мухтар Тиникеев. «Руководителем фракции партии Нур Отан в Парламенте избрана Д.Назарбаева», - говорится в сообщении. Кроме того, по его сообщению, на заседании фракции внесена кандидатура на пост Спикера Мажилиса парламента РК - К. Жакупова, вице-спикером предложена кандидатура Д.Назарбаевой, сообщает zakon.kz. Назарбаева Дарига Нурсултановна Последняя должность: Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Дата рождения: 07.05.1963 Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Темиртау Владение языками: ·      Казахский, русский, английский, итальянский, частично немецкий Образование, специальность (квалификация), лицензии: ·      Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985), Историк Научные звания, степени, деятельность: ·      Аспирантура Московского государственного университета (1990-1991); ·      Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года» (1991); ·      Доктор политических наук, тема диссертации: «Демократизация политических систем стран СНГ: опыт, проблемы, приоритеты» (1998); ·      Академик Академии журналистики Республики Казахстан, Академик Международной академии телевидения и радио (2002); ·      Член-корреспондент Международной экономической академии «Евразия» (1997) Трудовой стаж ·      Вице-президент Детского благотворительного фонда «Бобек» (1992-1994); ·      Вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» - директор Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (1994-1995); ·      Генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство «Хабар» (1995-1998); ·      Президент ЗАО «Агентство «Хабар» (07.1998-03.2001); ·      Председатель Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар» (03.2001-11.2004); ·      Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (с 2007) Прочие должности: ·      Президент Евразийского центра стратегических исследований; ·      Президент Федерации спортивной гимнастики Республики Казахстан (1998-2003); ·      Президент фонда «Общественная защита»; ·      Президент фонда «Казахстанская реклама» (1996); ·      Председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана; ·      Председатель Совета директоров ОАО «Нурбанк» (2002-2003); ·      Председатель наблюдательного совета Международного института современной политики (с 10.2003); ·      Председатель попечительского совета блока «Выбор молодых» (с 10.2002); ·      Вице-президент Евразийской телевизионной академии; ·      Член правления Международного совета Национальной академии телевизионных искусств и науки (Нью-Йорк, США); ·      Член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO; ·      Вице-президент Всемирной ассоциации русской прессы; ·      Член Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005); ·      Член Совета директоров АО «Нурбанк» (согласовано с АФН - протоколом № 278 от 17.10.2007) (07.2007-06.2010) Выборные должности, депутатство: ·      Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии «Асар») (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007); ·      Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (с 18.01.2012), Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке(с 20.01.2012) Партийная принадлежность: ·      Председатель ОО «Асар» (2003-2004), Председатель партии «Асар» (партия объединилась с НДП «НурОтан») (2004-2006); ·      Член Политсовета Народно-Демократической партии «Нур Отан», заместитель Председателя НДП «Нур Отан» (04.07.2006-04.07.2007) Государственные и международные награды, премии, почетные звания: ·      Ордена «Құрмет» (2004), «Парасат» (2004); ·   Почетный знак «За реальный вклад в «Диалог культур» (12.11.2008); ·   Кавалер французского Ордена искусств и литературы (Ordre des Arts et des Lettres) (Франция, 09.04.2009) Научные, литературные труды, публикации: ·      Автор книг «Демократизация политической системы СНГ» (1997), «Взаимодействие стран-членов СНГ и проблемы интеграции» (1998), «На пути к демократии» (1998), «СМИ и проблемы демократии» (1998), «Содружество Евразия» (2000), «Геополитика и евразийство» (2002). ·      Автор CD «Но я Вас все-таки люблю...» (2002) ·      Автор DVD «Если б не было войны» (2010) Как правильно выбрать летние шины