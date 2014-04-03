Фото с сайта dknews.kz Фото с сайта dknews.kz Депутаты избрали Кабибуллу Джакупова председателем Мажилиса парламента РК, сообщает BNews.kz с заседания нижней палаты. Мажилисмены единогласно поддержали кандидатуру нового спикера. Джакупов Кабибулла Кабенович являлся заместителем председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан. Джакупов Кабибулла Кабенович родился 16 сентября 1949 года. Кабибулла Джакупов окончил Целиноградский инженерно-строительный институт. Имеет большой опыт в органах местного управления: глава Западно-Казахстанской областной администрации, аким Западно-Казахстанской области. В разные годы работал первым вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, первым заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра, руководитель Представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан. Депутатское кресло занимает с 2007 года, в 2012 году был переизбран по партийному списку от партии "Нур Отан".