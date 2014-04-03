Фото с сайта www.kommersant.ru Фото с сайта www.kommersant.ru Боец смешанного стиля Александр Емельяненко объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил Следственный комитет России, передает Lenta.ru. "Поскольку подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, не явившись в установленное время для проведения допроса и иных следственных действий, Емельяненко объявлен в федеральный розыск", — заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По его словам, следователи в ближайшее время планируют вынести в отношении Емельяненко постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Накануне в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в изнасиловании женщины, которая занималась уборкой его квартиры, и похищении ее паспорта. После того, как потерпевшая подала заявление в следственные органы, была проведена проверка, в частности, судебно-медицинская экспертиза, опросы свидетелей и другие мероприятия. Это уже не первый случай, когда Емельяненко-младший обратил на себя внимание правоохранительных органов. В марте 2013 года он был приговорен к штрафу за дебош, устроенный в декабре 2012 года на борту самолета Москва — Барнаул. В августе того же года 23-летняя выпускница Сибирского университета путей сообщения подала заявление в полицию о том, что стала жертвой насилия со стороны спортсмена. Емельяненко же утверждал, что девушка оказывала ему интимные услуги за деньги. В итоге потерпевшая забрала заявление из полиции в тот же день. В октябре 2013 года спортсмен избил пенсионера Василия Мысютина в московском кафе. Уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон. Александр Емельяненко — младший брат еще более известного бойца Федора Емельяненко. Последний является четырехкратным чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо. В отличие от младшего брата, Емельяненко-старший проблем с законом не имеет.