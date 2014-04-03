Фото с сайта www.zakon.kz
Кадровые назначения в Казахстане прокомментировал корреспонденту Tengrinews.kz политолог Ерлан Карин.
Комментируя назначение Нурлана Нигматулина на должность руководителя Администрации Президента, Карин отметил, что экс-спикер нижней палаты Парламента зарекомендовал себя, как принципиальный и требовательный управленец. "Неудивительно, что его кандидатура была определена в качестве нового руководителя президентской Администрации, поскольку на этом посту должен быть человек, который давно работает с Главой государства, знает его стиль и методы", - отметил Карин.
Политолог считает, что работа президентского аппарата будет слаженной и четкой. "Тем более, что ситуация меняется, как вокруг Казахстана, так и внутри страны. Появляются новые факторы, новые риски, в соответствии с этим новые задачи, новые акценты", - сказал он.
Что касается назначения теперь уже экс-министра обороны Адильбека Джаксыбекова на должность Государственного секретаря, то, по его мнению, некоторые эксперты оценивают эту позицию, как почетную должность, другие, как реальный статус, который позволяет учавствовать в процессе принятия политического решения. "В разные годы, в зависимости от той или иной фигуры должность Госсекретаря наделялась разными функциями. Эта должность приобрела особый политический вес в период работы Имангали Тасмагамбетова на этой должности. Он начал курировать вопросы идеологии, информационной политики, культуры, духовного развития. В тот период была инициирована программа "Культурное наследие", - напомнил Карин.
Также он заметил, что в период работы Каната Саудабаева на посту Госсекретаря акцент был, в частности на внешнеполитические направления. "Токаев тоже какой-то период занимал должность Госсекретаря, он также на внешнеполитическое направление делал акцент. В период Тажина было усиление идеологической составляющей. С приходом Джаксыбекова, я думаю, эта должность будет наделена еще дополнительными функциями", - заметил политолог.
Карин отметил, что Джаксыбеков является политическим тяжеловесом. "Он уже работал в качестве главы президентской Администрации, был послом в такой ключевой стране, как Россия, был акимом столицы. Джаксыбеков также будет обеспечен функциями в сфере идеологии, также может курировать содержательную часть в рамках формируемого Евразийского союза. Поэтому это логическое назначение", - сказал политолог.
Комментируя назначение бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова на пост министра обороны Ерлан Карин напомнил о том, что подобный прецедент уже происходил в стране. "Когда его однофамилец Даниал Ахметов покидал пост премьер-министра, он тоже занял кресло министра обороны. Это показывает то, что он обладает высоким доверием, потому что это фигура, которая лично подчиняется Главе государства. Серик Ахметов был перемещен из кресла премьера, но в то же время Глава государства испытывает к нему доверие, и ему поручено одно из самых актуальных направлений. Тем более в свете разных вопросов, которые сейчас актуализируются в международной повестке, в вопросе региональной безопасности. Это не только Украина, Крым, а также учитывая сейчас вывод войск из Афганистана", - сказал он.
Эксперт отметил, что Ахметов будет заниматься не только узкими вопросами, но и обеспечивать координацию в вопросах развития обороноспособности, вопросы организационно-технического характера, оснащения и так далее. "Должность министра обороны - одна из ключевых", - подчеркнул Карин.
Напомним, что 2 апреля правительство Казахстана ушло в отставку. Позже Глава государства предложил на должность главы Кабинета министров кандидатуру Карима Масимова, который прежде занимал пост руководителя Администрации Президента. В свою очередь, мажилисмены единодушно проголосовали за назначение Масимова на пост премьер-министра. Руководителем Администрации Президента был назначен спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.