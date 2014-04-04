Фото с сайта news.bigmir.net Фото с сайта news.bigmir.net Председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев пообещал "лично отрезать ухо" лидеру ЛДПР Владимиру Жириновсокму, который, по его словам, "оскорбил азербайджанцев", сообщает Regnum. Выступая в Государственной думе, Владимир Жириновский заявил, в частности, что нет такой нации — азербайджанцы. "Что такое Азербайджан в переводе на русский язык? Азер — это Хазар, то есть Каспийское море, баджа — край. То есть это люди, живущие на берегу Каспийского моря. По-русски — каспийцы. Что это, национальность, что ли? Это — люди, жители определенной местности. Ну, как поволжцы — жители Поволжья, вологжане — жители Вологды и т.д.", — сказал Жириновский. К своему обещанию Хафиз Гаджиев добавил, что "Жириновский — бездельник, любитель выпить, поэтому его слова не имеют никакого веса". Цитирует председателя партии "Современный Мусават" портал Haggin.az. В этой связи напомним, что относительно недавно Хафиз Гаджиев грозился отрезать ухо пожилому писателю Акраму Айлисли, автору романа "Каменные сны", в котором описывается многолетняя история неоднозначных взаимоотношений азербайджанцев и армян. За этот роман заслуженный писатель Азербайджана подвергся остракизму на родине. Он был лишен всех государственных наград и почетных званий, а также персональной президентской пенсии, его книги публично сжигались на площадях азербайджанских городов, ему лично и членам его семьи неоднократно угрожали физической расправой. Гонения и угрозы прекратились лишь после настойчивого вмешательства со стороны авторитетных зарубежных писательских и правозащитных организаций, представителей дипломатического корпуса в Баку. Напомним, 23 февраля во время публичного выступления о ситуации в Украине депутат Государственной думы России, руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал свои сомнения относительно статуса независимости и стран Центральной Азии.