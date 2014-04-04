Фото с сайта kvedomosti.com Фото с сайта kvedomosti.com Популярная исполнительница Жанна Фриске после лечения нановакциной идет на поправку. Она уже пытается самостоятельно передвигаться и готовится отметить день рождения сына Платона, сообщает "Дни.ру". 7 апреля исполнится год сыну популярной певицы Жанны Фриске и ее гражданского супруга, телеведущего и шоумена Дмитрия Шепелева. Вот уже месяц Платон живет с мамой в Лос-Анджелесе. "Внук очень скучал по Жанне, в Москве смотрел на ее фотографии и гладил их. Платон растет не по дням, а по часам. Крепыш такой стал! У него уже четыре зуба, кусается", – рассказал отец певицы Владимир Борисович. Вскоре он тоже присоединится к семье, чтобы справить рождение внука. Сейчас рядом с Жанной ее мать Ольга Владимировна, Дмитрий Шепелев и подруга Ольга Орлова. Скоро прилетит сестра Наташа, которая, ухаживая за больной, потянула спину. Как поведал отец Фриске, Жанна пошла на поправку: она похудела и начала ходить. "Мы перешли на нановакцину, о которой узнали от влиятельных друзей, они же предоставили нам дом в Лос-Анджелесе. Как только отказались от таблеток, Жанне полегчало. У дочки постепенно спадает отек, она сбросила шесть килограммов, делает первые шаги – правда, пока с помощью Димы. Голос у нее, как у здоровой. В последнее время увлеклась историей – накачала в айпад фильмы и книги, работает над собой. Дочке очень хочется свежей земляники, протертой с сахаром, она это обожает! Но пока нельзя..." – цитирует Владимира Борисовича Starhit. Журналисты полагают, что речь идет, по-видимому, о вакцине ICT-107 – клинические испытания средства недавно успешно завершились в клинике Лос-Анджелеса. Половина участников исследования прожили дольше пяти лет после обнаружения глиобластомы (именно этот вид рака нашли у Жанны Фриске). Это хороший показатель, учитывая, что при других видах лечения больные живут в среднем 15 месяцев после постановки диагноза. Вакцина активизирует иммунную систему и заставляет организм бороться с онкологией на клеточном уровне. Напомним, о том, что певица долгие месяцы сражается с опухолью головного мозга, сообщил ее возлюбленный телеведущий Дмитрий Шепелев. По некоторым данным, речь идет о раке мозга четвертой стадии. Сама артистка считает свой страшный диагноз испытанием, а не наказанием. Она до последнего не сообщала родным о своем страшном диагнозе, звучащем как приговор.