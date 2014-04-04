Фото из архива "МГ"
В областном акимате состоялось заседание областной комиссии по государственным символам под председательством главы региона Нурлана НОГАЕВА.
На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения Закона "О государственных символах РК", а также заслушаны отчеты ряда руководителей госорганов о проводимой работе, в части соблюдений требований закона о госсимволике.
По словам НОГАЕВА, герб, флаг, гимн имеют важное значение для каждого казахстанца, и уважать государственные символы - прямой долг каждого гражданина.
На заседании были заслушаны отчеты акимов районов, а также руководителя областного управления образования Айгуль МЫНБАЕВОЙ о проводимой работе в сфере использования государственных символов, а также принятых
мерах по устранению выявленных нарушений в сентябре прошлого года республиканской комиссией по государственным символам. Тогда проверка выявила ряд нарушений правил размещения государственного флага, использования герба и гимна, а также несоответствия установленных госсимволов техническим требованиям.
- В отчетах все гладко, проводится работа, организуются патриотические акции, круглые столы и многое другое, это должно быть. Но почему же допускаются такие нарушения - порванный или грязный флаг, отколотые края у герба, неосвещенные в ночное время суток флаги на зданиях? Почему на эти нарушения должна указывать республиканская комиссия из Астаны? Мы что сами не в состоянии это заметить, для этого специально должна приезжать комиссия из Астаны? Вы сейчас зачитываете мне монотонные доклады, что все у вас хорошо, а вот у меня лежит справка с выявленными нарушениями, где написано в зданиях областного маслихата, областного и городского налоговых департаментов, отдела внутренней политики Сырымского
района, отделов по делам обороны Теректинского и Сырымского районов, отделов санитарно-эпидемиологической службы Сырымского, Зеленовского, Бурлинского районов и других нарушения Закона «О государственных символах» и что Вы мне зачитывали, спрашивается? - сказал Нурлан НОГАЕВ.
Бахтияр МАКЕН, - обратился Нурлан НОГАЕВ к своему заму по социальным вопросам, - в отделе внутренней политики отсутствует флаг? Внутренняя политика, вы стоите в авангарде в проведении данной политики, вы должны реагировать на нарушения подобного характера в первую очередь, это ваша работа, а у нас в списке нарушителей стоят те, кто этим должен заниматься. Спрос за подобные нарушения с первого руководителя в первую очередь, и эти нарушения означают, что мы скрытым образом способствуем нарушениям. Нет должного уважения государственным символам.
- Рахимжан КОШКАРБАЕВ, Григорий БУЛАТОВ, Милитон КАНТАРЬЯ, Михаил ЕГОРОВ
- многие жертвовали собой ради знамени, когда вышеперечисленные люди поставили флаг на рейхстаргом в БЕРЛИНЕ - это означало победу, а почему сейчас мы позволяем относиться так к флагу? - продолжил аким области. - Это не должно быть напоминанием от случая к случаю, от совещания к совещанию. Вы должны ежедневно следить за этим. На улице увидел, сообщил, это не должно быть в приказном принудительном порядке, это должен быть зов вашей души. Еще раз повторяю, необходимо действовать не столько методом наказания, сколько донести до каждого руководителя, что надо ответственно относиться к госсимволике, знать и соблюдать Закон РК, быть настоящим патриотом своей Родины
По словам НОГАЕВА, каждый руководитель как госоргана, так и частного предприятия, должен четко знать, каким образом осуществляется приобретение государственных символов, какие предприятия занимаются реализацией госсимволики. Сегодня в Казахстане только 33 предприятия имеют лицензии на производство госсимволики, в нашу область в основном, поставляют из Алматы и Караганды.