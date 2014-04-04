Иллюстративное фото с сайта weeknews.net Иллюстративное фото с сайта weeknews.net Исполнительный директор компании Mozilla Брендан Айк подал в отставку после разразившегося скандала в связи с его неприятием однополых браков, сообщает Русская служба ВВС. Самым популярным продуктом Mozilla является браузер Firefox, которым пользуются почти полмиллиарда человек во всем мире. Айк, который является одним из основателей компании и создателем языка программирования JavaScript, был назначен на свой пост в конце марта нынешнего года. Сообщается, что ему пришлось также покинуть совет директоров Mozilla Foundation – некоммерческой организации, владеющей Mozilla Corporation. В 2008 году Айк сделал пожертвование на тысячу долларов в поддержку поправки в калифорнийское законодательство, известной как "Предложение 8". Эта поправка определяла брак как союз между мужчиной и женщиной и рассматривалась ЛГБТ-сообществом как препятствие легализации однополых браков. Первоначально поправка была принята, однако в 2013 году она была отменена Верховным судом США. Узнав 24 марта о назначении Айка на пост исполнительного директора Mozilla, гей-активисты развернули активную компанию протеста в интернете. К примеру, заходя на популярный в США сайт знакомств OkCupid, пользователи браузера Mozilla Firefox получали предупреждение следующего содержания: "Новый исполнительный директор компании Mozilla Брендан Айк является противником равноправия однополых пар. Поэтому мы предпочитаем, чтобы наши пользователи не заходили на сайт OkCupid, используя софт Mozilla". "Мы приносим извинения" В социальных сетях появилось множество гневных комментариев, начался сбор подписей с требованием отставки Айка. Сразу после назначения Айка на руководящий пост трое членов совета директоров компании подали в отставку, однако представители Mozilla настаивали, что эти события никак не связаны между собой. Сначала руководство компании Mozilla защищало назначение Айка, однако затем под давлением общественности изменило свою точку зрения. В результате председатель правления Митчелл Бейкер была вынуждена принести извинения ЛГБТ-сообществу. "Мы знаем, почему людей это так ранило, почему они разгневаны. И они правы: мы не были верны своим принципам. Мы не действовали так, как вы ожидали от Mozilla", - написала в своем блоге Бейкер. "Мы отреагировали недостаточно быстро, не прислушались к мнению людей, когда конфликт еще только начинался. Мы приносим извинения. Мы должны были действовать лучше" , - добавила она. По словам Митчелл Бейкер, руководство компании все еще обсуждает потенциальные кандидатуры на замену Брендану Айку, дополнительная информация об этом будет обнародована на следующей неделе.