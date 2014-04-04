Правительство утвердило изменения в программу "Доступное жилье - 2020"
Иллюстративное фото с сайта nomer-doma.kz
Правительство утвердило изменения в программу "Доступное жилье - 2020", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития Казахстана.
Постановление о внесении изменений принято правительством Казахстана 2 апреля 2014 года. В соответствии с ним, список участников программы сформирован по трем группам.
Первая группа - очередники местных исполнительных органов, это дети- сироты, социально уязвимые слои населения, госслужащие, работники бюджетных организаций. Вторая - все категории лиц, в том числе приоритетные категории лиц по направлению "Жилье АО "ИО "КИК", а именно работники государственных юридических лиц, негосударственных организаций любой формы собственности, осуществляющие виды деятельности в социальной сфере. Третья группа - молодые семьи.
Так, очередники местных исполнительных органов (МИО) получают возможность участвовать в направлениях программы "Жилье для всех категорий населения", "Жилье АО "ИО "КИК", "Жилье АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына". Прием документов на участие в программе от участников данной группы осуществляется через МИО. Также через МИО осуществляется прием документов на участие в Программе от участников группы II (направление "Жилье АО "ИО "КИК"), группы III (направление "Жилье для молодых семей"). ЖССБК осуществляет прием документов от участников группы II (направление "Жилье для всех категорий").
Постановлением унифицированы единые требования к участникам, относящихся к группам II и III. Так, основными критериями к данным участникам являются: гражданство РК или статус оралмана, отсутствие жилья на праве собственности в РК, отсутствие преднамеренных фактов отчуждений в течение 5 лет, подтверждение платежеспособности, регистрация в городах Астаны и Алматы в течение последних 2-х лет (в случае претендования на получение жилья в данных городах по направлениям "Жилье АО "ИО "КИК" и "Жилье по линии ЖССБК"). Одной из значимых поправок является обеспечение в первую очередь жильем граждан, не имеющих в собственности недвижимости.
Реализация построенного жилья между участниками группы I и II будет распределяться пропорционально, то есть по направлению "Жилье для всех категорий населения" по линии ЖССБК – 50/50 процентов, по направлению "Жилье АО "ИО "КИК" - 70/30 процентов, по направлению "Жилье АО "ФН "Самрук - Казына" - для участников группы I – 100 процентов от определенного объема жилья к реализации.
В числе ключевых изменений пересмотр цен 1 квадратного метра жилья. Отныне цена за квадратный метр жилья 4-класса комфортности по линии ЖССБК составила: в городах Атырау, Усть-Каменогорск и Актау – 110 тысяч тенге, в остальных регионах – 90 тысяч тенге. По линии АО "ИО "КИК" цена за 1 квадратный метр жилья 4-класса комфортности составит: в городах Атырау, Усть-Каменогорск и Актау – 115 тысяч тенге, в остальных регионах – 110 тысяч тенге. В городах Астана и Алматы стоимость не изменилась и составляет – 120 тысяч тенге.
По направлению программы для очередников акиматов стоимость не изменилась: в городах Астаны и Алматы она составляет – 120 тысяч тенге, в остальных регионах – 80 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Отмечается, что такие меры были приняты из-за несоответствия стоимости 1 квадратного метра жилья фактическим расходам на строительство, что могло бы привести к некачественному строительству жилья и срыву реализации программы.
