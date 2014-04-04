Иллюстративное фото с сайта topwar.ru Иллюстративное фото с сайта topwar.ru На территории России задержаны 25 граждан Украины, в том числе трое активистов радикальной организации «Правый сектор». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Все задержанные подозреваются в подготовке терактов в Ростовской, Волгоградской, Тверской, Орловской, Белгородской областях, а также в Калмыкии и Татарстане. Задержанные подтвердили в ходе допроса, что получали инструкции от представителей Службы безопасности Украины о проведении фотосъемки мест дислокации и фиксации передвижения военной техники вооруженных сил России в приграничных с Украиной регионах. Чтобы не вызывать подозрений, они представлялись сотрудниками украинской фирмы под названием «Запад-Восток». Она расположена в Днепропетровске и официально занимается детской фотосъемкой. Однако, по данным ФСБ, эта фирма используется СБУ в качестве прикрытия для сбора разведывательной информации на территории России. В ФСБ также назвали имена задержанных активистов «Правого сектора». Это уроженец Харькова Виталий Кривошеев, координатор «Альянса правых сил» и член «Украинского национального союза», который принимал активное участие в антиправительственных выступлениях на Майдане; уроженец Днепропетровской области Артем Головко, активист националистической организации «Украинское национальное единство», и его земляк Кирилл Пилипенко. Ранее телекомпания НТВ со ссылкой на данные спецслужб сообщила, что 25 граждан Украины, среди которых трое активистов «Правого сектора», задержаны по подозрению в подготовке диверсий в регионах РФ. В МИД Украины заявили, что не располагают официальным подтверждением информации российских СМИ о задержании на территории РФ украинских граждан.