Фото с сайта naked-science.ru Фото с сайта naked-science.ru Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров передумал покидать пост гендиректора соцсети. В ночь на четверг он направил членам совета директоров соответствующее письмо, в котором отозвал заявление об уходе. Об этом сообщает Forbes. «Поскольку до моего сведения дошло, что моя отставка сейчас может создать ненужные риски для нашей компании, я намерен остаться и работать в качестве генерального директора», — отмечается в письме. В фонде United Capital Partners, который является крупнейшим акционером соцсети, получение письма Дурова подтвердили и пообещали прокомментировать ситуацию после выяснения всех деталей. Об уходе с поста гендиректора «ВК» Павел Дуров заявил 1 апреля на своей странице в соцсети, объяснив это тем, его свобода действий в управлении компанией значительно сократилась из-за событий, «последовавших за изменением акционерного состава ВКонтакте в апреле 2013 года». 24 января 2013 года стало известно, что Дуров продал свои акции гендиректору «Мегафона» и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину. Незадолго до этого из «ВКонтакте» ушли вице-президент Илья Перекопский и его брат Игорь, работавший финансовым директором компании.