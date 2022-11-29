Глава МВД высказался об уральских водителях

По его словам, автолюбители Уральска не отличаются дисциплинированностью, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Глава МВД Марат Ахметжанов во время встречи с населением отметил, что в ЗКО за 10 месяцев выявлено 196 тысяч нарушений ПДД. Оштрафованы 182 тысячи автолюбителей на сумму свыше двух миллиардов тенге. – Сегодня я даю поручение начальнику департамента полиции ЗКО, до конца этого года все два миллиарда штрафов должны быть исполнены. А не исполненные - все машины отправить на штрафстоянку. Безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому я официально предупреждаю. Сегодня