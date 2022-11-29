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Социум

Глава МВД высказался об уральских водителях

По его словам, автолюбители Уральска не отличаются дисциплинированностью, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Глава МВД Марат Ахметжанов во время встречи с населением отметил, что в ЗКО за 10 месяцев выявлено 196 тысяч нарушений ПДД. Оштрафованы 182 тысячи автолюбителей на сумму свыше двух миллиардов тенге. – Сегодня я даю поручение начальнику департамента полиции ЗКО, до конца этого года все два миллиарда штрафов должны быть исполнены. А не исполненные - все машины отправить на штрафстоянку. Безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому я официально предупреждаю. Сегодня
Арайлым Усербаева
Глава МВД высказался об уральских водителях
По его словам, автолюбители Уральска не отличаются дисциплинированностью, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Глава МВД высказался об уральских водителях
Глава МВД высказался об уральских водителях
Фото Медета Медресова Глава МВД Марат Ахметжанов во время встречи с населением отметил, что в ЗКО за 10 месяцев выявлено 196 тысяч нарушений ПДД. Оштрафованы 182 тысячи автолюбителей на сумму свыше двух миллиардов тенге.
– Сегодня я даю поручение начальнику департамента полиции ЗКО, до конца этого года все два миллиарда штрафов должны быть исполнены. А не исполненные - все машины отправить на штрафстоянку. Безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому я официально предупреждаю. Сегодня я сам был участником дорожного движения в Уральске. Вижу, что здешние водители игнорируют правила дорожного движения. Утром еду с аэропорта, а люди едут без каких-либо сигналов, без фар, без ничего едут машины. Я сам убедился в этом, - обратился министр к начальнику ДП ЗКО.
Марат Ахметжанов отметил, что уже переговорил с акимом области по поводу установки системы «Коргау», которая направлена на профилактику нарушений ПДД. Это, по его мнению, позволит повысить культуру водителей и обеспечить необратимость наказания. К слову, система «Коргау» успешно функционирует в семи городах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Атырау, Туркестан и Петропавловск). Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске, нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Если для этого раньше требовалось останавливать все автомашины и проверять документы, то сейчас система анализирует данные камер, сама отправляет сообщение на планшет ближайшего полицейского о том, что рядом находится «опасный» водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД. Между тем, с начала года в ЗКО произошло 262 ДТП, в которых погибли 80 человек, травмы различной степени тяжести получили 311 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
министр водители

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