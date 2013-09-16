фото с сайта vesti.kz фото с сайта vesti.kz Глава Союза мусульман предложил президенту Казахстана разрешить казнить преступников, а за особо жестокие преступления - казнить публично, сообщает Today.kz со ссылкой на Союз мусульман Казахстана. Такое заявление он сделал на фоне решения индийского суда, приговорившего к смертной казни насильников и убийц 23-летней девушки. "Мусульманские правозащитники внимательно следили за этим судебным процессом, ибо подобная проблема весьма остро стоит и в Казахстане. Ежегодно тысячи женщин подвергаются насилию. Ситуация усугубляется тем, что жертвами преступлений на сексуальной почве становятся даже маленькие дети. Пример Индии должен подтолкнуть казахстанские власти к ужесточению наказаний за подобные преступления", - заявили в СМК. В связи с этим Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) отправили президенту и премьер-министру Индии послание, в котором призвали их к разрешению публичной казни. "Мы должны не просто разрешить смертную казнь, но рассмотреть возможность проведения публичных казней за особо жестокие преступления. В противном случае нам не удастся остановить рост насилия в стране", - говорится в послании Нурсултану Назарбаеву. В СМК считают, что в своем стремлении следовать европейским стандартам государственные деятели Казахстана порой игнорируют национальные интересы. По их мнению, использование смертной казни не является мерилом цивилизованности. "Сегодня, когда в мире идут кровопролитные войны, узаконены институты насилия, а вооруженное вмешательство санкционирует даже ООН, говорить в подобных условиях о запрете смертной казни – глупость и лицемерие", - заявил Телибеков.