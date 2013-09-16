фото с сайта kazpravda.softdeco.net фото с сайта kazpravda.softdeco.net Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным известного писателя, лауреата Государственной премии Дукенбая Досжана в связи с его кончиной, передает Today.kz. В телеграмме глава государства отметил, что Досжан с юных лет выделялся природным талантом. Труд писателя был отмечен значимыми премиями и госнаградами в области литературы. "«Вышедшие из-под его пера рассказы, повести и романы завладевали вниманием читателей, благодаря красоте изложения, яркости национального колорита", - пишет глава государства. Произведения известного писателя навсегда останутся в памяти казахстанского народа, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.