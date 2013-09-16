Фото Today.kz Фото Today.kz Аким Алматы Ахметжан Есимов провел совещание с руководителями городских ведомств по поводу пожара на вещевом рынке, который произошел 13 сентября, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акима города. В ходе совещания акиму доложили, что сгоревшие рынки работали незаконно. Судебные решения об их закрытии были вынесены еще в прошлом году, в том числе и в связи с несоответствием противопожарным нормам. Есимов поручил ускорить программу модернизации алматинских рынков, согласно которой на их месте должны быть построены современные торговые центры, и усилить контроль противопожарной безопасности на торговых рынках. В данный момент правоохранительными органами заведено два уголовных дела - по факту пожара и против администрации сгоревших рынков. Напоминаем, что пожар на барахолке Алматы начался в пятницу днем и был потушен утром в субботу. Площадь возгорания превысила 5,4 тысячи квадратных метров. Всего пожар уничтожил 309 бутиков на рынках «Олжа», «Аян» и частично на рынках «Керемет» и «Алатау» общей площадью 5400 квадратных метров.