фото с сайта nazarbaev.kz фото с сайта nazarbaev.kz Шымкент может стать третьим по величине мегаполисом в Казахстане, считает президент республики Нурсултан Назарбаев, находящийся в Южно-Казахстанской области с рабочей поездкой, сообщает Today.kz. "В Казахстане запланировано развитие двух мегаполисов - Астаны и Алматы. Еще одним может стать Шымкент и город на западе страны", - сообщается в официальном микроблоге президента в Twitter. По словам Назарбаева, это его "очередная инспекционная поездка в регион для того, чтобы посмотреть, как живут наши граждане". В 2012 году правительство утвердило генплан застройки Шымкента, согласно которому территория города в ближайшие годы вырастет в три раза, а население административного центра Южно-Казахстанской области в 2015 году достигнет миллиона человек.