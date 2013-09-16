Примерно в 15 часов 13 сентября в травмпункт областной больницы обратился ученик 11 класса СОШ №44. С диагнозом колото-резаные ранения и ссадинами головы и нижних конечностей подросток был прооперирован. По словам, школьники повздорили накануне. - 12 сентября года примерно в 12 часов несовершеннолетнийв коридоре средней школы №44 столкнулся плечом с идущим ему навстречу ТУЛЕГЕНОВЫМ, учеником 11 класса, - рассказал Сакипкерей САГИШЕВ. - Между ними произошла словесная ссора, в ходе которой они договорились на следующий день встретиться на нейтральной территории. 13 сентября примерно в 15 часов БАКЫТЖАНОВ и ТУЛЕГЕНОВ встретились за детским садом «Жулдыз-ай», расположенным в 7 микрорайоне, где между ними произошла ссора, перешедшая в драку. По словам полицейского, БАКЫТЖАНОВ уже проигрывая ТУЛЕГЕНОВУ в рукопашном бою, вытащил из кармана лезвие ножа, которым несколько раз ударил последнего. - При поступлении у него имелось колото-резаное ранение грудной клетки, левого плеча, правого бедра, - рассказал «МГ». - В экстренном порядке он был прооперирован. На данный момент состояние оценивается как средней степени тяжести. Самочувствие неплохое, динамика стабильная. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции не исключают, что отвечать за преступление придется родителям, поскольку хулигану еще не исполнилось 16 лет.