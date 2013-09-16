- Подозреваемый утверждает, что не применял травматический пистолет, - говорит. - Он также говорит, что при себе у него не было холодного оружия. 15 сентября Уральский городской суд санкционировал арест подозреваемогосроком на 2 месяца по статье 96 УК РК "Убийство". Напомним, что 12 сентября в 17:00 возле ТРЦ "Галактика" произошла потасовка между жителем Уральска и 4 парнями из Актобе. Жители Актобе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим, а когда из развлекательного центра вышла супружеская пара, молодые люди оскорбили жену подозреваемого. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемым был применен травматический пистолет, а после того как закончились патроны, он нанес ножевое ранение одному из нападавших и скрылся на своей автомашине. В этот же день в отделение хирургии областной клинической больницы были доставлены 2 пострадавших с ранениями от огнестрельного оружия. У одного повреждения в области шеи слева в височной области и правой кисти. Повреждения неглубокие, поверхностные, извлечены 2 резиновые пули от травматического оружия, у второго пострадавшего имеются также травматические повреждения от резиновой пули в области грудной клетки. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, раны обработаны, зашиты. Пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.