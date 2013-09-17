фото с сайта otyrar.kz фото с сайта otyrar.kz Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в ЮКО провел брифинг для СМИ, сообщает пресс-служба "Акорды". "Считаю, что в области проводится хорошая работа по реализации государственных программ, в том числе по индустриально-инновационному развитию, образованию, обеспечению жильем и занятостью. Высокий уровень численности населения предполагает и особое внимание к социальным вопросам", - заявил Назарбаев. Кроме того, глава Республики отметил, что делается все возможное для того, чтобы численность самого густонаселенного города страны переросла миллион жителей. "В области каждый год строится более 30 объектов образования. Введены в строй новые объекты здравоохранения, что положительно сказывается на здоровье жителей области. Кроме того, в регионе много исторических и уникальных культурных памятников нашего народа", - сказал Назарбаев. Источник: today.kz