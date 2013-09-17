фото с сайта www.pro-goroda.ru фото с сайта www.pro-goroda.ru Павлодарские бахчеводы представили на фестивале самые разнообразные виды арбузов, сообщает телеканал 24.kz. Как отмечают бахчеводы, в этом году урожай выдался необычайно хорошим. В среднем с каждого гектара было собрано около 300 центнеров. При этом фермеры стали выращивать новые сорта арбузов. Так, покупателям очень полюбился украинский сорт "Черный принц". Как отмечают чиновники, фестиваль проводится для популяризации местных арбузов, которые выращивают десятки крестьянских хозяйств в Лебяжинском районе. Там посевы дынь и арбузов занимают выше 1200 гектаров. Источник: today.kz