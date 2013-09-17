Фото Today.kz Фото Today.kz Казахстанский супермарафонец Марат Жыланбаев предлагает использовать крыши домов и помещения под крышами для оборудования спортивных площадок. Об этом спортсмен рассказал в своем выступлении на конференции TEDx в Алматы, сообщает Today.kz. Жыланбаев разработал проекты, согласно которым на крышах и под крышами жилых домов расположатся дорожки для бега и занятий другими видами спорта. По словам марафонца, он уже обратился с предложением в правительство, и ему пообещали проработать проект с акимами городов и областей. Подобные площадки уже есть в странах Европы и США. Марат Жыланбаев установил восемь до сих пор не побитых мировых рекордов по марафону и семь раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.