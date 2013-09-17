Адаптационный центр для детей-сирот открыли в Караганде Адаптационный центр для детей-сирот открыли в Караганде У карагандинских детей-сирот появился собственный адаптационный центр. Новая социальная служба открылась при Доме молодежи, где временно проживают около сотни выпускников детских домов. Создание центра обошлось бюджету в 13 млн. тенге. Сейчас здесь трудятся 22 человека. Они помогают бывшим детдомовцам найти работу, встать в очередь на получение квартир и даже решить судебные споры в отношении родительского жилья. Кроме того, проживающим в общежитии семьям работники центра помогают присматривать за детьми, оказывают психологическую поддержку. В честь открытия власти региона подарили новому центру микроавтобус, а двум проживающим в этом общежитии семьям аким области передал телевизоры. Вера Камауова, выпускница детского дома: - Центр занятости нам помогает не только начать учиться, но и помогают нам встать в очередь на квартиры. Мы встаем в очередь, наши документы рассматриваются, если есть свободное жилье, нам его дают. Многие из моего детского дома уже получили квартиры, мы ездили, смотрели, очень хороший косметический ремонт. Источник: 24.kz