Фото inform.kz Фото inform.kz IX международный кинофестиваль «Евразия» открылся в Алматы. Его концепция исходит из геополитического положения страны - это пересечение культур Востока и Запада. Поэтому конкурсная программа включает в себя фильмы из Европы, стран СНГ и Центральной Азии. Сегодня утром прошла первая пресс-конференция с участниками «Евразии». По словам организаторов, отличительная особенность кинофестиваля - насыщенная конкурсная программа, включающая 12 картин, а также яркая команда международного жюри, которую возглавит новозеландская писательница и кинорежиссер Джейн Кэмпион - единственная в мире женщина-режиссер - обладательница «Оскара», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильм «Пианино». От Казахстана представлена работа Серика Апрымова «Младший брат». Пройдут и внеконкурсные программы: «Центрально-Азиатская панорама», Киномост «Восток-Запад», «Динамичное казахское кино». Ну, и конечно, традиционные мастер-классы с ведущими кинодеятелями мира. Среди участников «Евразии» Дэвид Францони - автор сценария фильма «Гладиатор», известные зарубежные и российские актеры. Не в первый раз в Казахстан приезжает американский кинорежиссер и продюсер Чак Рассел. Сейчас он снимает фильм под рабочим названием «Джин» (совместный проект со студией «Казахфильм») известный как «Арабские ночи». Кстати, накануне Рассел посетил фестиваль яблок, проходивший в Алматы и, судя по его настроению, событие ему очень понравилось. Среди почетных гостей - Шарль Азнавур. Французскому певцу, композитору и актеру - 89 лет. Им написано более тысячи песен, сыграны роли в 60 фильмах. Гений песенного мира очень просто объясняет свое отношение к славе, жизни, сцене. Ему приятно признание, которое он заслужил. Торжественное открытие IX международного кинофестиваля «Евразия» состоялось во Дворце республики. По красной дорожке прошли казахстанские и зарубежные звезды кино, среди которых популярные российские актеры: Алена Бабенко, Константин Крюков, Анастасия Мельникова. Впереди просмотры фильмов, встречи, круглые столы и оглашения победителей конкурсных программ. Авторы: Гульнара Умарбекова, Ерлан Абжанов, Алматы. Источник: 24.kz