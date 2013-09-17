Фото 24.kz Фото 24.kz Шокирующий случай произошел в Йемене. 8-летняя девочка погибла после первой брачной ночи с 40-летним мужчиной. Как показала экспертиза, причиной смерти невесты стало внутреннее кровотечение, вызванное изнасилованием. Йеменский министр по правам человека Хурия Машхур предлагает ввести в стране возрастное ограничение от 18 лет для вступающих в брак. Согласно статистике, более четверти женщин в Арабской республике выходят замуж до достижения 15-летнего возраста. Многие бедные жители идут на такое ради получения выгоды. Источник: 24.kz