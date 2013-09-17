Завершена операция по подъему лайнера «Коста Конкордиа»
Фото: Andreas Solaro / AFP Операция по подъему круизного лайнера «Коста Конкордиа», затонувшего в январе 2012 года у берегов итальянского острова Джильо, завершена. Об этом, сообщает Agence France-Presse, утром во вторник, 17 сентября, объявил глава департамента чрезвычайных ситуаций Италии Франко Габриэлли. Операция по подъему «Коста Конкордиа» была начата 16 сентября в 09:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Лайнер, лежавший на боку, при помощи кессонов был установлен в вертикальном положении. Следующим этапом операции станет доставка судна к месту утилизации. Ранее сообщалось, что операция по подъему «Коста Конкордиа» обойдется в миллиард долларов, который будет выплачен компанией, где было застраховано круизное судно. Круизный лайнер «Коста Конкордиа» затонул в ночь на 14 января 2012 года. На борту лайнера в момент крушения находились более 4,2 тысячи человек. 32 человека погибли, тела двоих из них до сих пор найти не удалось. По делу о крушении «Коста Конкордиа» уже признаны виновными и приговорены к различным тюремным срокам четверо членов экипажа лайнера, а также глава компании-владельца судна Costa Crociere. Суд над главным обвиняемым в крушении — капитаном «Коста Конкордиа» Франческо Скеттино — пока не завершен. Скеттино обвиняют в непредумышленном убийстве и бегстве с судна до окончания эвакуации пассажиров. Источник: lenta.ru