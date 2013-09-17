Резиденцию президента США закидали хлопушками
Фото: Nicholas Kamm / AFP Несколько хлопушек были брошены на территорию резиденции президента США в Вашингтоне вечером в понедельник, 16 сентября, сообщает Agence France-Presse. Журналистов, находившихся в момент происшествия на территории резиденции президента США, сотрудники Секретной службы попросили экстренно перебраться во внутренние помещения. Звук разорвавшихся хлопушек, переброшенных через северную ограду резиденции американского президента, некоторые очевидцы приняли за выстрелы и написали в своих твиттер-аккаунтах «о стрельбе возле Белого дома». Эти сообщения процитировали и ряд СМИ. Пресс-служба Секретной службы информацию о выстрелах официально опровергла. Бросивший хлопушки мужчина задержан сотрудниками Секретной службы, сообщает Agence France-Presse. Сообщения «о выстрелах в Белом доме» появились спустя несколько часов после стрельбы в здании Адмиралтейства в Вашингтоне, в результате которой погибли 13 человек. Стрелок, позже опознанный как 34-летний экс-сотрудник ВМС США Аарон Алексис (Aaron Alexis), был уничтожен прибывшей на место происшествия полицией. Мотивы Алексиса пока не установлены, однако известно, что он был уволен из ВМС США в 2011 году за халатность. Источник: lenta.ru