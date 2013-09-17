Фото: AP Фото: AP Представитель Пиратской партии Германии Маркус Баренхофф запустил в сторону членов правительства ФРГ небольшой вертолет с установленной на нем видеокамерой, пишет журнал Spiegel. По его словам, он хотел продемонстрировать властям, как себя чувствуют простые люди, когда за ними следят беспилотники, которые планирует использовать немецкое руководство. Помимо этого, «пираты» хотели обратить внимание избирателей на трату министерством обороны Германии бюджетных средств на проект беспилотников Euro Hawk. Инцидент произошел 14 сентября на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза — партии канцлера Ангелы Меркель — в Дрездене. Вскоре после того как вертолет размером 40 сантиметров завис перед сценой, где выступали Меркель и ее соратники, сотрудники полиции вычислили оператора и заставили его посадить аппарат. Машина упала прямо перед столом, за которым сидели политики. Власти Германии заказали в США беспилотники Euro Hawk, а позднее выяснилось, что в представленной комплектации они не соответствуют европейским летным стандартам. Для того чтобы исправить недочеты, из бюджета потребует еще 500-600 миллионов евро. В Германии 22 сентября пройдут парламентские выборы, в результате которых Ангела Меркель рассчитывает в третий раз стать главой правительства. На данный момент, согласно опросам избирателей, ее блок ХДС/ХСС в коалиции с либеральной Свободной демократической партией Германии лидирует с небольшим отрывом от оппозиции. Источник: lenta.ru