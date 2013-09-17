Дочь куратора пхеньянской полиции сбежала в Южную Корею
Фото: David Guttenfelder / AP Дочь высокопоставленного северокорейского чиновника сумела сбежать в Южную Корею, где находится под защитой и наблюдением местных служб безопасности. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на данные активистов, помогающих жителям КНДР перебраться на юг Корейского полуострова. Согласно этой информации, 19-летняя девушка по фамилии Хан (имя ее не называется) бежала из Китая, где она училась в колледже, в третью страну, а оттуда уже перебралась в Сеул. Как отмечает издание, речь идет о дочери сотрудника министерства общественной безопасности, который курирует работу пхеньянской полиции. Побег был совершен еще в мае, но известно о нем стало лишь сейчас. До последнего времени специалисты из южнокорейских спецслужб проводили собеседования с девушкой, пытаясь получить от нее полезную информацию. При этом южнокорейские власти отказались давать какие-либо комментарии относительно информации о перебежчице. Большинство северокорейских перебежчиков начинают свой путь в Сеул в Китае. Из КНР они пытаются перебраться в какую-либо другую страну, а уже оттуда - в Южную Корею. В случае если побег не удается, на родине их обычно сажают в тюрьму. Если бегство заканчивается успехом, различные наказания (от понижения в должности до тюремного заключения) грозят членам семьи сбежавшего человека. Значительную часть перебежчиков составляют простые северокорейцы, спасающиеся от бедности, голода и бесправия. Случаи бегства людей, принадлежащих к элите КНДР, относительно редки, так как в своей стране они пользуются благами, недоступными для большинства населения. Источник: lenta.ru