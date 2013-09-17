Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Акимат Атырау совместно с представителями областного ЦОНа, налоговой инспекции,  судоисполнителями и дорожной полицией начали рейдовые мероприятия по выявлению должников по транспортному налогу и административным штрафам. Но в этот раз должников решили заманивать ценными призами. АО «НИТ» (национальный оператор в сфере информатизации РК) проводит акцию для жителей региона по услуге «оплата налоговой задолженности» - налогов на транспорт, имущество и землю за 2013 год, сообщил заместитель руководителя областного ЦОНа Турлан НУРЖАНОВ. - Кто оплатит налоги через портал электронного правительства, предлагают принять участие в промоакции и выиграть приз. Чтобы принять участие в акции, необходимо при погашении налоговых долгов позвонить на 1414 и зарегистрироваться в качестве участника, -  отметил Турлан НУРЖАНОВ. Участникам присваиваются регистрационные номера, по которым и будет проведен розыгрыш. Первый розыгрыш состоится уже завтра, 18 сентября. Две остальные - 18 октября и 18 ноября. В рамках акции разыгрываются 200 призов, в числе которых 16 планшетных компьютеров, 16 цифровых фотоаппаратов, 16 мобильных телефонов и в качестве утешительного приза - 150 картридеров для получения электронных услуг с ЭЦП на удостоверении личности.  