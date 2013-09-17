Иллюстративное фото с сайта fruitinfo.ru Иллюстративное фото с сайта fruitinfo.ru По данным областного управления сельского хозяйства, свежие овощи местных сельхозников реализуются по сниженным ценам на рынках и супермаркетах города. Местные власти с этого года напрямую закупают местную продукцию. В том числе и с целью наполнения стабилизационного фонда продукцией по фиксированным ценам. На сегодняшний день в овощехранилище сдают свою продукцию четыре хозяйства: «Арай» поставило около 80 тонн лука и более 40 тонн моркови, «Наурыз» - около 10 тонн лука, «Алга» - 15 тонн картофеля, КХ «Карагаев» начало поставку картофеля. Ранее КХ «Феликс» уже поставило на рынки более 50 тонн картофеля. Пока вся продукция отправляется на реализацию. К сегодняшнему дню реализован урожай этого года: более 55 тонн картофеля по 65 тенге за килограмм, началась продажа лука по 55 тенге и моркови по 75 тенге за килограмм.  