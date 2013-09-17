Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru Вчера, 16 сентября, в пять часов утра в противотуберкулезной больнице произошло ЧП. Пациентка учреждения была обнаружена повешенной в раздевалке, сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА Известно, что ученица 9 класса поступила в лечебное учреждение два месяца назад. По данному факту сейчас назначена экспертиза. Следствие разбирается в случившемся.    