Иллюстративное фото с сайта www.nbbj.com Иллюстративное фото с сайта www.nbbj.com В Актобе с дружеским визитом находится делегация из города Карамай Синцзянь-Уйгурского автономного района - самой большой провинции Китайской Народной Республики. Возглавляет делегацию первый заместитель мэра народного правительства города Карамая Ян СЮУВЭНЬ. В первый день визита гости встретились с акимом Актобе Ерханом УМАРОВЫМ. Стороны обсудили возможные пути сотрудничества в рамках соглашений, подписанных во время недавнего визита Председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА в нашу республику, когда главы Казахстана и Китая рассмотрели перспективы дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.  Отметим, что это и является основной целью дружеского визита в Актобе. - Очередной визит в наш город китайской делегации позволит придать импульс развитию дальнейших отношений между нашими городами, а также стать площадкой для обмена информацией в социальной и экономической сферах, - отметили в пресс-службе акима Актобе. В программу пребывания китайской делегации входит посещение заводов, в деятельности которых применяется высокотехнологичное китайское оборудование - завод по производству полиэтиленовых труб (газовые трубы высокого давления) ТОО «Актюбстройхиммонтаж» и завод по производству лекарственных средств ТОО «ТК ФармАктобе». Кроме того, ожидается, что они встретятся с руководством и посетят объекты АО «СНПС-Актобемунайгаз». Также, согласно культурной части программы, карамайцы планируют посетить Назарбаев Интеллектуальную школу физико-математического направления и ряд культурных объектов.