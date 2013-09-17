Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com В Западно-Казахстанской области за последние два года произошел рост преступлений по подделке денег. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщила пресс-секретарь финпола Аклима БУРКИТБАЕВА. - В 2012 году департаментом было возбуждено 84 уголовных дела по изготовлению или сбыту поддельных денег. За истекший период 2013 года - 37, по которым изъято 149 поддельных денежных купюр на общую сумму 253 500 тенге и 100 долларов США, - отметила пресс-служба. Наибольшее число «подделок» было выявлено по купюре номиналом 1 000 тенге - 107 штук, на втором месте двухтысячные купюры - 18, и на третьем десятитысячные - 9. За этот год в суд с обвинительным заключением направлено 3 уголовных дела. Так, Уральский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно некоего Абдрахманова. Вместе с приятелями в подпольном цехе, расположенном в одном из магазинов города Уральск, он печатал деньги номиналом 1 тысяча тенге.