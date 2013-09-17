Замакима области Серик СУЛЕЙМЕН назвал очень большой проблемой отсутствие в регионе предприятия по переработке шерсти. Ранее в Уральске шерсть перерабатывало лишь одно предприятие - ТОО «Аяз», но теперь оно закрыто. - На сегодняшний день южные области республики после первичной переработки сдают шерсть в Китай, - рассказал Серик СУЛЕЙМЕН.- И мы через «Агрофинанс» планируем открыть линию по переработке грубой шерсти. Подобная линия сейчас работает в Шымкенте. Ее мощность составляет 7 тысяч тонн. Китай по переработке шерсти далеко вперед ушел, именно поэтому мы планируем закупить у них оборудование. По словам начальника управления сельского хозяйства по ЗКО Армана УТЕГУЛОВА, фабрику планируют открыть в Акжайыкском районе. Стоимость проекта - 45 миллионов тенге. Фото с Серика НИХОВА