фото с сайта kazdom.kz фото с сайта kazdom.kz Концепция охватывает комлексное видение ключевых проблем отрасли и пути их решения, сообщил председатель ассоциации "Индустриальные и строительные технологии в РК" Канапия Нурбатуров в ходе заседания правительства РК, передает Today.kz. Согласно докладу Нурбатурова, по результатам активного обсуждения, в том числе и на площадке "Союз-Атамекен", ассоциация "Индустриальные и строительные технологии в РК" одобрила концепцию. Премьер-министр РК Серик Ахметов уточнил у докладчика, действительно ли все организации, относящиеся к строительному комплексу, согласны с введением поправок в нормативно-правовую базу в строительстве, на что получил утвердительный ответ. По словам Ахметова, от принятия данной концепции зависит очень многое, в том числе качество и безопасность в строительной сфере. "Все ассоциации, куда входит строительный сектор и крупные компании (у нас же нет государственных компаний), они должны быть заинтересованы. Ведь вы вместе с правительством будете представлять весь строительный сектор через свои ассоциации вместе с "Союз-Атамекен" и как правительство будете реформировать эту сферу. Без нормативной базы, без перехода к еврокодам, успеха не добиться", - подытожил премьер-министр РК.