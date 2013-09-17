фото с сайта forbes.kz фото с сайта forbes.kz Казахстан еще минимум 50 лет будет успешно добывать нефть, сообщил в своем докладе министр нефти и газа Узакбай Карабалин в ходе заседания правительства, передает Today.kz. При этом максимальный уровень добычи нефти прогнозируется на 2024-2030 годы (110 миллионов тонн), а к 2050 году ожидается понижение уровня до 30-50 миллионов тонн, сообщается в докладе. Как отметил Карабалин, это произойдет, если не вовлекать в эксплуатацию новые месторождения. По его словам, в докладе приведен самый пессимистичный вариант развития событий. "Многое будет зависеть от развития второго этапа Кашагана и других проектов", - сказал министр нефти и газа. К 2020 году произойдет минимизация импорта нефти, а также полное обеспечение внутреннего потребления государством, а максимальный уровень экспорта казахстанской нефти будет выше 90 миллионов тонн (около 109 миллионов тонн), говорится в докладе министра. По словам Карабалина, основными экспортными маршрутами транспортировки нефти на внешние рынки прогнозируются нефтепроводы КТК, Атырау-Самара, Казахстан-Китай и экспорт нефти при помощи железнодорожного транспорта и через порт Актау. В мире же, согласно прогнозу докладчика, до конца десятилетия на первое место по добыче нефти выйдет Китай. А мировые цены на нефть в целом подвержены росту - за последние 10 лет они выросли более чем в 3 раза, сообщил Карабалин. "Заканчивается период легкоизвлекаемой нефти. Сегодняшний процесс поиска и разработки месторождений связан с усложнением комплекса условий и высоким уровнем всех видов затрат", - сказал глава министерства нефти и газа. Поэтому, подчеркнул Карабалин, необходимо прислушаться к словам главы государства о том, что месторождения, в которые не вкладывают средства, необходимо возвращать государству и передавать другим инвесторам. По словам президента, имеют место случаи, когда после получения прав на освоение природных ресурсов в дальнейшем ничего в них не инвестируется, фактически происходит их вывод из экономического оборота. По заявлению Карабалина, для развития добычи нефти необходимо модернизировать добывающий комплекс, вести более активную работу по поиску учета ресурсов, которая должна подкрепляться более активной финансовой поддержкой государства. "В настоящее время нефтегазовая отрасль обеспечивает значительную часть ВВП. И с учетом нацфонда это около 2/3 поступления в бюджет", - подытожил министр.