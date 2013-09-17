фото с сайта barahla.net фото с сайта barahla.net В настоящее время в Казахстане в сетях сотовых операторов зарегистрировано более 31 миллиона SIM-карт. Об этом сегодня в ходе круглого стола сообщил эксперт юридического департамента АО «Кселл» Болат Нургожин, передает Today.kz. «В Казахстане фактически числится, то есть зарегистрированы в качестве абонентов, свыше 31 миллиона пользователей. То есть уровень проникновения мобильной связи превысил единицу, то есть люди имеют два и более телефона для получения услуг сотовой связи и т.д», - сказал Нургожин. Директор по корпоративным коммуникациям АО «Кселл» Аида Досаева в свою очередь уточнила, что на сегодняшний день более 31 миллиона зарегистрировано, но «правильнее будет сказать не абонентов, а SIM-карт в сетях сотовых операторов». «Потому что мы не знаем, как они используются - телефонами, айпадами, планшетниками и т.д. В любом случае, их более 31 миллиона», - пояснила она. Кроме того, по данным Нургожина, уровень проникновения мобильного интернета по стране в настоящее время составляет 64%.