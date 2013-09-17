В июле 11 регионов Казахстана зафиксировали сокращение объемов кредитования малого бизнеса. Самый крупный отток в Карагандинской области – 15,8 миллиардов тенге (-20%). Следом идет Восточно-Казахстанская область. За месяц отток кредитов из малого бизнеса региона составил 6,5 миллиардов тенге (-6,5%). Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ малому бизнесу. Регионы РК. Июль 2013 KMB.gif Источник: ranking.kz