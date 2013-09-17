В июле объем размещенных срочных и условных вкладов населения в два с половиной раза превысил совокупный объем выданных зарплат в республике В июле 2012 года размещенные физлицами депозиты превосходили фонд заработной платы всего в 1,2 раза. Три года назад объем июльских размещений розничных депозитов был меньше зарплатного фонда на 17%.В июле казахстанцы разместили в банках депозиты на 1 триллион тенге. В то же время наемные работники за этот же период получили официальных зарплат на сумму в 400 миллиардов тенге. Объем размещенных срочных и условных вкладов физлиц превосходит ФЗП в 11 регионах Казахстана. Год назад, сумма розничных депозитов превосходила совокупный зарплатный фонд только в двух регионах.