Соревнования провели для повышения профессиональной подготовки сотрудников полиции в обращении с оружием. В чемпионате участвовали подразделения ДВД Астаны и Алматы, ДВД областей, а также ДВД на транспорте. Всего в чемпионате приняли участие 17 команд из всех регионов Казахстана. Нашу область представляли победители областного тура -(СОБР ДВД),(УКП ДВД),(Сырымский РОВД) и(УСБ ДВД). Они соревновались в стрельбе из автомата АК-74 и пистолета Макарова. Наибольшую сумму очков набрал Бауржан УСПАНОВ в стрельбе по спортивной мишени из пистолета Макарова. Благодаря этому команда ДВД КЗО заняла третье общекомандное место. Фото Оксаны КАТКОВОЙ