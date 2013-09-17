bronzaВ чемпионате МВД по стрельбе из боевого оружия, который прошел с 11 по 14 сентября в Павлодаре, команда нашей области завоевала третье место. Соревнования провели для повышения профессиональной подготовки сотрудников полиции в обращении с оружием. В чемпионате участвовали подразделения ДВД Астаны и Алматы, ДВД областей, а также ДВД на транспорте. Всего в чемпионате приняли участие 17 команд из всех регионов Казахстана. Нашу область представляли победители областного тура - Бауржан УСПАНОВ (СОБР ДВД), Вадим БЕКЧЕНТАЕВ (УКП ДВД), Едирес ЗЕЙНУЛЛИН (Сырымский РОВД) и Шолпан РАШИТОВА (УСБ ДВД). Они соревновались в стрельбе из автомата АК-74 и пистолета Макарова. Наибольшую сумму очков набрал Бауржан УСПАНОВ в стрельбе по спортивной мишени из пистолета Макарова. Благодаря этому команда ДВД КЗО заняла третье общекомандное место. Фото Оксаны КАТКОВОЙ