- У Дубравы это второй малыш, - рассказала заведующая отделом животного мира областного эколого-биологического центра. - Первый родился в прошлом году, 9 мая, это была девочка, назвали её Викторией. Второй малыш тоже девочка, ее назвали Радой. По словам специалиста, пони могут приносить потомство каждый год, срок вынашивания плода у пони 11 месяцев. Выкармливая первого малыша, пони может уже ожидать второе потомство. Сейчас малыш и мама чувствуют себя хорошо. Теперь в городском зоопарке будет 4 пони.